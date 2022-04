VIDÉO - "Emmerder les non-vaccinés, je l’ai dit d’une manière affectueuse", assure Emmanuel Macron

"C’est ce que vous avez dit, emmerder les non-vaccinés, on est des sous-citoyens, on s’en est pris plein la gueule", lui a reproché une soignante, dans une séquence visible en haut de l'article. "Je n'ai jamais dit que vous étiez des sous-citoyens", a d'emblée répondu le président-candidat, avant d'ajouter : "Emmerder les Français, c'était une expression entre guillemets affectueuse".

"Quand on dit, je t'emmerde, c'est affectueux ?", a ironisé son interlocutrice, visiblement agacée. Il faut remettre la phrase "dans son contexte, ce n'était pas une insulte", a poursuivi Emmanuel Macron. "Un de mes prédécesseurs, Georges Pompidou, disait : 'On n’est pas là pour emmerder les Français'. On met des contraintes, je suis un peu là pour essayer d’emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés", a-t-il expliqué. Le chef de l’État avait pourtant assumé "totalement" ses propos, trois jours après avoir lâché sa formule controversée. Mais aujourd'hui, il s'agit pour lui de "convaincre" les déçus de son quinquennat.