Élection présidentielle 2022 : plus que deux jours pour se décider

Parce que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, nous nous sommes immiscés dans la discussion de ces habitués du marché. Premier constat, la présidentielle ne remporte pas vraiment les suffrages. On leur a demandé s'ils parlaient un peu des élections, voici leurs réponses : "Non pas du tout", "on a beaucoup d'informations qui nous tombent dessus en ce moment, du coup on est noyés par toutes ces infos, et penser aux élections, c'est vraiment compliqué vu le contexte". Mais à moins de 48h de se rendre dans l'isoloir, il y a ceux pour qui le rendez-vous est une évidence, indiscutable.