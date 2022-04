Election présidentielle 2022 : interview de Fabien Roussel

Si Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, était élu président, son premier geste symbolique sera de mettre fin à toutes les fermetures de maternités, de services d'urgences et d'hôpitaux de proximité. "Je veux que tout le monde ait accès à la santé et revaloriser ces métiers qui sont si importants et si essentiels pour notre pays", a-t-il déclaré.