Election présidentielle 2022 : interview de Jean Lassalle

S'il est élu, la première mesure d'urgence de Jean Lassalle sera de reconstruire un État, un État symbole. Concrètement, il regardera avec l’ensemble des principaux chargés de suivre notre pays, notamment ceux de la Finance, à Bercy, ceux de la Défense et des renseignements, à ceux qui s’occupent de l’espace. Et leur demandera : “Dans quel état est le pays et comment nous le reconstruirons ?” Jean Lassalle va fixer un premier cap impératif d’augmenter le budget de la Défense à 4 ou 5% de façon à engager immédiatement les recherches pour la nouvelle énergie qui nous fait défaut.