Élection présidentielle 2022 : interview de Jean-Luc Mélenchon

Ainsi, pour l'eau, le candidat estime que "nous avons intérêt à avoir l'outil qui est le plus proche du terrain". Et il cite la commune et la régie publique de l'eau, des organes extrêmement décentralisés et proches de la ressource. Pour l'air, Jean-Luc Mélenchon estime qu'on ne peut plus permettre aux gens de le polluer sans que cela ne leur coûte rien et qu'ils ne soient obligés de rien. Quant à l'énergie, le candidat La France Insoumise souhaite un pôle public de l'énergie.