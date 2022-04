Élection présidentielle 2022 : interview de Nathalie Artaud

Dans le cadre de cette guerre en Ukraine, Nathalie Artaud juge utile de savoir exactement ce qui a été discuté entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La guerre dans le Donbass a démarré en 2014. La France a continué à livrer des armes à la Russie jusqu'en 2020. Alors, elle pense que la teneur de la discussion devrait être mise sur la table publique. De ce fait, on pourra mieux mesurer la responsabilité des uns et des autres dans ce qui se passe là-bas, ainsi que les enjeux politiques et économiques.