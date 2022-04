VIDÉO - Présidentielle 2022 : "Je vais rassurer les Français tout au long de ces 15 jours", assure Marine Le Pen

La candidate, qui poursuit sa campagne centrée sur le thème du pouvoir d'achat et de l'inflation, a également affirmé qu'elle ne comptait "rien négocier" pour obtenir d'éventuels ralliements en vue du second tour. "Mon projet est cohérent, je vais continuer à le défendre [...] J'en appelle à tous les électeurs, quel que soit leur choix au premier tour. Je pense que tous les Français qui n'ont pas voté Macron au premier tour ont vocation à me rejoindre. Je compte sur les électeurs français, sur leur lucidité, leur intelligence."

Marine Le Pen s'est également dite "convaincue que plus de 55% des Français souhaitent fondamentalement une autre politique que celle d'Emmanuel Macron". Interrogée au sujet des sondages - notre dernier baromètre Ifop-Fiducial lui donne 47,5% des intentions de vote -, elle a jugé que l'écart avec Emmanuel Macron était "dans la marge d'erreur des sondages". "Je ne vais pas discuter des chiffres. La réalité, c'est que nous sommes très proches. Je peux gagner."