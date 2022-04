Élection présidentielle 2022 : l’abstention, grande inconnue de dimanche

On connaît de Charleville-Mézières (Ardennes) sa place Ducale et son musée Rimbaud. On sait moins qu’ici, en 2017, on a beaucoup moins voté qu’ailleurs. Nous étions d’ailleurs venus au soir du second tour, il y a cinq ans. À l’époque : 11% de votes blancs/nuls et 37% d’abstention, soit douze points de plus que la moyenne nationale.