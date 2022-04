Election présidentielle 2022 : la réforme des retraites au cœur du second tour

Le président-candidat ne veut pas augmenter les cotisations et souhaite garantir une retraite minimale à 1 100 euros. Passer de 65 à 64 ans, c’est déjà ça, selon Rita. Elle se confie : "Un an plus tôt à la retraite, ce n’est pas négligeable". Élodie a 20 ans. Prendre sa retraite un an plus tôt ne fait pas une grande différence pour elle. "C’est loin pour moi, et ensuite, on verra d’ici là si la retraite n’a pas baissé ou si elle n’a pas monté", affirme-t-elle.