Élection présidentielle 2022 : le casse-tête des assesseurs

A Chambéry, le maire est soulagé. Ça s'est joué de justesse. Habituellement, il peut compter sur les militants des parties politiques traditionnelles. Mais avec l'élimination des candidats du PS et des Républicains, tout devient plus compliqué. Malgré ces difficultés, tout est prêt pour dimanche. Ici, les bureaux de vote ouvriront à huit heures et fermeront à 20 heures. Ce sera une heure plus tôt dans les petites communes. A Chambéry, le maire espère une forte participation en dépit des vacances scolaires.