Élection présidentielle 2022 : le journal de campagne de ce mercredi 6 avril

Pour Emmanuel Macron, la méthode de campagne est plus traditionnelle, au son du Biniou et avec un bain de foule à Spézet (Finistère). Le candidat Macron est en terrain conquis. En 2017, il avait recueilli 30% des suffrages au premier tour en Bretagne. Ce mardi, il a vanté son bilan et il s'en est pris à Marine Le Pen.