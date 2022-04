Élection présidentielle 2022 : les bureaux de vote s’organisent

Ce bureau de vote n'attend plus que ses électeurs. Tout est prêt pour accueillir les 3 600 inscrits dans la petite commune d'Épernon (Eure-et-Loir). Et comme à chaque scrutin, le plus dur, c'est de trouver les assesseurs.

Les plus fidèles ont répondu néanmoins à l'appel. Denis sera assesseur pour la quinzième fois dimanche, mais il n'est pas encore totalement au point sur les horaires.