Présidentielle : les étudiants en colère ont quitté la Sorbonne

"Ça a fait suite à plusieurs nouvelles qui nous ont été transmises", a expliqué Baptiste, et notamment "le fait que les prochaines sorties qu'on ferait se traduiraient par des gardes à vue", "qu'il y aurait une intervention de gendarmerie à partir de 22H00". Selon l'étudiant en philo, c'est surtout le fait qu'"on n'avait plus comme interlocuteur la présidence" de l'université, qui "a contribué à générer beaucoup de peurs". À l'extérieur, la police a fait usage de gaz lacrymogènes dans la soirée pour disperser des manifestants qui s'étaient réunis aux abords du Panthéon pour l'accueil et la régularisation des étudiants réfugiés, non loin de la Sorbonne.