VIDÉO - Présidentielle : sur LCI, Marine Le Pen anticipe un "véritable chaos" en cas de victoire d'Emmanuel Macron

Un dernier entretien pour convaincre. Ce vendredi, quelques minutes avant le coup de sifflet final de la campagne électorale, Marine Le Pen s'est confiée à LCI. Elle en a profité pour s'en prendre à son adversaire Emmanuel Macron, qu'elle accuse de porter un projet "destructeur" pour le pays. Si le président sortant l'emporte ce dimanche, "ce sera un véritable chaos", prédit la candidate du Rassemblement national (RN), interrogée par Ruth Elkrief (voir vidéo en tête de cet article).

Selon elle, le second tour représente un choix "entre le chaos Emmanuel Macron et le sursaut Marine Le Pen". "Depuis cinq ans, qui a créé la crise des Gilets jaunes ? Lancé les policiers contre les Gilets jaunes ? Mis des centaines de milliers de personnes dans la rue à cause de la réforme des retraites ? C'est Emmanuel Macron", dénonce Marine Le Pen. "Nous avons vécu cinq ans de chaos, cinq ans de confrontations Français contre Français. Nous pouvons faire autrement, retrouver la paix civile, la concorde, l'écoute, le respect. Mais nous ne le retrouverons pas avec le même homme et la même méthode de gouvernance."