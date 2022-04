Présidentielle : Marine Le Pen jugerait "naturel" un duel au second tour avec Emmanuel Macron

Elle appelle à la mobilisation générale et focalise ses attaques sur Emmanuel Macron. À neuf jours de l'élection présidentielle, Marine Le Pen resserre sa campagne et se prépare d'ores et déjà à un duel avec le président sortant, une forme de revanche au combat perdu il y a cinq ans.

"Des gens se sont éloignés par dégoût de la politique. Je viens leur dire qu'après la droite et la gauche, il faut qu'ils votent national. On peut tout changer pour peu qu'on se déplace pour voter", a lancé la candidate RN sur LCI, vendredi, à l'occasion d'un déplacement à Haguenau (Bas-Rhin).

Tout en lançant cet appel aux abstentionnistes - la question de la mobilisation est un sujet récurrent dans l'électorat RN - Marine Le Pen, créditée de 21% au premier tour et de 46% au second, met d'ores et déjà en scène un affrontement avec Emmanuel Macron.