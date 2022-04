Initiatives citoyennes : votez, vous serez récompensés !

En ce dimanche 10 avril, il n’y a pas besoin de carte bancaire pour acheter un forfait de ski dans la station Les Gets (Haute-Savoie). Une pièce d’un euro suffit contre les 37,40 euros demandés habituellement pour une journée. Et ce, grâce à la carte d’électeur dûment tamponnée le matin même. Une initiative suffisante pour réveiller le sens civique de certains. "On n’était quand même pas très motivé pour aller voter, clairement. Ça nous a donné envie et on a trouvé que c’était une super idée de faire ça", sourit une skieuse. "On avait rangé les skis il y a deux semaines et ça nous a motivé à revenir avec le beau temps et la neige", poursuit une autre.