Élection présidentielle 2022 : pour qui vont voter les Mélenchonistes ?

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon rencontrés ce mardi matin, comptent tous appliquer la consigne de vote, qui est de ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Mais Christophe et Stéphane, qui travaillent dans la culture, réfutent l'idée du Front républicain. La gauche se mobilisera-t-elle au second tour ? Dimanche dernier, l'abstention à Marseille était de 31%, six points de plus qu'en 2017.