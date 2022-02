Élection présidentielle 2022 : qu'en pense Anne Hidalgo ?

Il y a quelques jours, Anne Hidalgo a qualifié la campagne présidentielle de vulgaire et d’écœurante de violence. Pourtant, on a toujours l’impression que ça a toujours existé. Pour elle, c’est les réseaux sociaux, cette accélération du temps et cette difficulté qu’ont les candidats à échanger sur leurs programmes. "On est happé par des commentaires qui ne sont pas la vraie vie de nos concitoyens et qui d’ailleurs les détournent beaucoup de la politique", explique la candidate.