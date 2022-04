Élection présidentielle 2022 : quelles sont les clés du second tour ?

Comme nous l’explique Adrien Gindres, ce n'est pas une clé qu'il faut pour ce scrutin, mais plutôt un trousseau tout entier. Les deux premières clés, ce sont l'abstention et les reports de voix. Mais le plus important, c'est la troisième clé qui n'est autre que la manière de faire campagne. Et là, ce n'est plus une question de clé, mais d'équilibrisme.