Radié des listes électorales, puis-je encore m'inscrire pour le second tour ? Le 20H vous répond

Dois-je déclarer aux impôts mes revenus issus de plateformes (Blablacar, Airbnb, Vinted) ?

C’est possible effectivement. "Si vous avez perçu, par le biais de ces plateformes, des revenus en 2021, vous devez vérifier si ces derniers sont imposables. Dans ce cas, vous devez les déclarer", peut-on lire sur le site des impôts. C’est assez vague. Et pour cause : il y a autant de règles que de plateformes ! Vendre des vêtements, louer sa voiture, son appartement... les seuils d'imposition ne sont pas les mêmes !

Par exemple, "pour une location saisonnière, vous êtes exonéré d’impôts dans la limite de 760 euros par an", peut-on lire sur la fiche détaillée des finances publiques. Retenez qu’en général, vous êtes tranquille si vous ne faites pas un usage professionnel de ces plateformes et que les recettes que vous en tirez restent modestes. Nous vous l’avons d’ailleurs expliqué dans le 20H de TF1.

Si vous n’êtes pas dans ce cas-là, inutile d’essayer de cacher la situation aux impôts : les plateformes ont déjà transmis un récapitulatif de vos revenus tirés des opérations effectuées en 2021. Vous devez d’ailleurs en avoir reçu une copie en début d’année. Certains utilisateurs s’en sont d’ailleurs inquiétés sur les réseaux sociaux et cela n’a pas échappé à la cellule des Vérificateurs de TF1/LCI.

Je fais du télétravail et je reçois une indemnité de mon employeur pour cette raison. Est-elle imposable ?

Non, vous pouvez dire merci au Covid ! Pour la deuxième année consécutive, les coups de pouce aux télétravailleurs sont exonérés d’impôt dans la limite de 580 euros par an, comme le précise le site du ministère de l’Économie. Du coup, assurez-vous bien que votre revenu annuel imposable, le montant prérempli et transmis par votre employeur, n’inclut pas cette prime ! Sinon, vous devez la corriger vous-même, bulletins de paie à l’appui.

Si vous n’avez pas perçu d’allocation de votre employeur, mais que vous avez tout de même engagé des frais de télétravail, vous avez peut-être intérêt à les déduire de vos frais réels. Tout est expliqué sur le site du service public. Il faut bien faire vos calculs, car cela implique de renoncer à l’abattement forfaitaire de 10% dont bénéficient automatiquement tous les salariés.