Référendum sur la peine de mort : finalement, Marine Le Pen fait marche arrière

Auprès de TF1info, plusieurs spécialistes de la question avaient mis en lumière la difficulté d'une telle mesure. En effet, en plus de figurer au sein de textes internationaux signés par la France, le principe selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort est inscrit dans notre Constitution. Pour la réviser, le seul référendum possible doit d'abord obtenir l'approbation des parlementaires. Un enjeu complexe, au vu de la composition actuelle de l'Assemblée nationale et du Sénat.