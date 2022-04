VIDÉO - Présidentielle : sur LCI, Emmanuel Macron promet "d'élargir et de réunir" en cas de victoire

Surtout, Emmanuel Macron, conscient qu'il enregistrera des votes de Français souhaitant uniquement faire barrage à Marine Le Pen, veut diriger le pays différemment. "Si nos compatriotes me font confiance, il est clair que j'aurai une responsabilité d'élargir et de réunir", affirme le président sortant. "Élargir, je n'ai cessé de le faire durant ce quinquennat en prenant deux Premiers ministres qui n'avaient pas été à mes côtés il y a cinq ans, mais je suis convaincu qu'il faut associer très largement forces politiques, forces économiques et sociales, dans la manière de faire à l'avenir."

En ce sens, le chef de l'État veut modifier sa gouvernance, "dans les gestes et dans la méthode". Cela passe par "concerter largement les forces politiques, y compris parfois celles qui sont peu représentées à l'Assemblée", précise-t-il. "C'est aussi une autre manière de faire avec le terrain, avec la conviction que nos compatriotes, sur des questions profondes - la santé, l'école, le grand âge - veulent être acteurs et agir. [...] Il y a également une association plus intime des forces politiques et sociales à poursuivre, comme on a su le faire à certains moments dans la crise Covid. Il y a une capacité à associer les énergies sur le terrain qui doit être différente."