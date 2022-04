Présidentielle : "compte tenu de l'enjeu", François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron

"J'ai entendu les prises de position. Dire simplement 'pas une seule voix pour Marine Le Pen' est insuffisant", a-t-il jugé, renvoyant sans le nommer à la mise en garde de Jean-Luc Mélenchon. Avant d'assurer : "Quelles que soient les réticences et les colères que beaucoup peuvent avoir, c'est le vote Macron qui permet que Madame Le Pen ne gagne pas".

Se refusant à "toute leçon de morale", le soutien d'Anne Hidalgo a toutefois estimé que dans le cadre de cette élection présidentielle, "l'essentiel, c'est la France, sa cohésion, son avenir européen et son indépendance". Il a ainsi appelé à "faire en sorte que la France ne tombe pas dans des mains qui seraient extrêmement dangereuses pour notre avenir". Et de détailler longuement les craintes que lui inspirerait une victoire de Marine Le Pen, qui affrontait déjà Emmanuel Macron lors de la précédente élection, prédisant "trois remises en cause fondamentales".