Élection présidentielle : à la recherche d’assesseurs

Le compte à rebours est lancé pour l'élection présidentielle. Comme toutes les communes, Amboise (Indre-et-Loire) recherche des assesseurs qui ont pour mission de tenir le bureau de vote. Il faut au moins trois personnes, dont le président et deux assistants. Le rôle du premier assesseur est de vérifier l'identité de la personne et que celle-ci soit dans le bon bureau. Le second a pour mission de faire voter au niveau de l'urne. Le troisième, quant à lui, fait signer l'électeur sur la liste d'émargements.