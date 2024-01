"On se demande s'il est capable mentalement" : la candidate républicaine Nikki Haley s'en prend à l'âge de Trump

L'une des rivales de Donald Trump à l'investiture républicaine, Nikki Haley, s'est attaquée avec virulence à l'ancien président. À quelques jours d'une primaire décisive dans le New Hampshire, elle a mis en doute l'état mental de son concurrent, s'interrogeant sur sa capacité à gouverner, après une énième confusion troublante de l'ex-locataire de la Maison-Blanche.

La course à la Maison-Blanche est lancée et à droite, la bataille s'accélère. À quelques jours de la primaire républicaine dans le New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis, la candidate à l'investiture de son parti Nikki Haley a remis en question la capacité mentale de Donald Trump à gouverner. L'ancien président de 77 ans, qui marque une longueur d'avance sur ses concurrents, a semblé la confondre avec une autre responsable politique.

Lors d'un meeting tenu vendredi, Donald Trump a prononcé plusieurs fois le nom de sa rivale républicaine alors qu'il abordait le sujet de l'assaut du Capitole américain par ses partisans, le 6 janvier 2021. "Nikki Haley est chargée de la sécurité, nous lui avons proposé 10.000 personnes, soldats, garde nationale, tout ce qu'ils veulent. Ils l'ont refusé", a-t-il déclaré. Il semble l'avoir confondue avec la démocrate Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants lors de cette tentative d'insurrection. L'ancien président américain l'avait déjà accusée par le passé d'avoir refusé une telle offre, des faits dont il n'existe pas de preuve, selon le rapport d'une commission d'enquête parlementaire.

"Jeter des noms et se tromper"

"Je n'étais même pas à Washington le 6 janvier, je n'étais pas en fonction à ce moment-là !", a réagi samedi Nikki Haley devant des électeurs dans le New Hampshire, où elle jouera gros lors du scrutin qui s'y tiendra mardi. "Sans vouloir être désobligeante, l'inquiétude que j'ai, c'est quand vous devez faire face à la pression de la présidence, on ne peut pas avoir quelqu'un dont on se demande s'il est capable mentalement de le faire", a ajouté la seule femme à droite à briguer la Maison-Blanche.

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice à l'ONU, qui vient d'avoir 52 ans, a également abordé le sujet lors d'une interview à Fox News. Sans comparer l'état de Donald Trump "à celui de Joe Biden", elle s'est interrogée sur l'âge avancé des deux candidats à la présidentielle américaine, prévue en novembre. "Allons-nous vraiment avoir deux octogénaires candidats à la présidence ? (...) Voulons-nous vraiment les voir jeter des noms et se tromper à 80 ans, alors qu'ils doivent traiter avec Poutine et Xi et Kim ?", a-t-elle demandé, en faisant référence aux dirigeants russe, chinois et nord-coréen. Donald Trump, 77 ans, se moque lui-même régulièrement des gaffes et de l'âge du président démocrate Joe Biden, 81 ans, qu'il dépeint comme quasiment sénile.

Ce n'est pas la première fois que Nikki Haley s'érige comme rempart à un nouveau duel entre les deux politiciens, qui se sont déjà affrontés lors de la précédente présidentielle. "Vous ne battrez pas le chaos démocrate avec le chaos républicain", avait déjà mis en garde la candidate mercredi soir, lors d'un meeting à Rochester, une petite ville du New Hampshire.

Donald Trump n'a pas tardé à rendre en les coups, partageant sur son réseau Truth Social un montage photo montrant sa concurrente sous les traits de Hillary Clinton, la démocrate qu'il a battue en 2016 et que ses partisans honnissent.

LCI dans le New Hampshire : Trump se voit gagnant Source : TF1 Info

L'ancien locataire de la Maison-Blanche, archi-favori pour l'investiture de son parti en vue de l'élection présidentielle de novembre, a remporté une victoire écrasante lors des caucus de l'Iowa lundi. Dans un meeting tenu dans la nuit à Manchester, Donald Trump s'est montré largement confiant, consacrant même la moitié de son discours au futur de sa campagne, donnant le sentiment d'avoir déjà décroché une victoire.

Le défi est de taille pour Nikki Haley, qui doit ainsi réaliser un très bon résultat mardi si elle veut pouvoir le bousculer. La compétition pour l'investiture républicaine s'achèvera formellement en juillet, lors de la convention du parti conservateur.