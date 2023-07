Pour Emmanuel Macron, Edouard Philippe pourrait "prendre le relais" en 2027

"Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place. Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais", lui a répondu le chef de l'État, qui entame une visite de trois jours en Nouvelle-Calédonie. Edouard Philippe, qui fut Premier ministre de 2017 à 2020, "a bien fait à mes côtés. C'est un ami", a ajouté le président.

Les deux hommes n'ont pas toujours eu des relations au beau fixe, Emmanuel Macron ne voyant pas toujours d'un bon œil l'émancipation du maire du Havre via son parti Horizons, malgré tout membre de la majorité présidentielle. Aussi, ce dernier ne s'est jamais gêné pour prendre position à contre-courant du président sur des sujets comme l'immigration. Mais fort d'une importante popularité, née notamment durant la crise Covid, Edouard Philippe fait à ce stade figure de prétendant principal pour endosser le costume de candidat de la majorité macroniste à la prochaine présidentielle.