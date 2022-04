Présidentielle : Emmanuel Macron fait un geste à gauche en proposant de déconjugaliser l'AAH

Emmanuel Macron revoit sa copie à neuf jours du second tour. Le président sortant, qui a déjà accepté de discuter sur sa proposition polémique de retraite à 65 ans, a annoncé vendredi matin qu'il allait "bouger sur l'allocation aux adultes handicapés" (AAH).

"On doit bouger sur ce point", a-t-il reconnu sur franceinfo. "Ce qui est vrai aujourd'hui c'est que quelle que soit la prestation, le système fiscal et social est ainsi fait en France, ce qui est assez juste, c'est qu'on regarde votre situation familiale, on regarde la capacité à contribuer du couple [...] Cela crée une situation aberrante pour les personnes en situation de handicap." Le candidat envisage ainsi, soit de déconjugaliser l'AAH, comme l'ont proposé plusieurs candidats avant le 1er tour, soit d'instaurer "un revenu qui permette d'accompagner, mais qui ne soit pas conditionné".

Dans le système actuel, qui est "conjugalisé", le revenu du ou de la partenaire rentre en compte dans le calcul de l'AAH, qui est versée sur critères médicaux et sociaux et est destinée à compenser une incapacité à travailler et dont le montant maximal est de 919,86 euros mensuels depuis le 1er avril.