Élection présidentielle : les douze candidats dans l'isoloir

Les douze candidats sont passés par les urnes ce matin du 10 avril. Anne Hidalgo a été la plus matinale. À 8h30, elle est venue en famille dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, sous les flashs des photographes. Beaucoup plus au sud et très entouré, Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise, a voté à son tour à Marseille, où il est député.