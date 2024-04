VIDÉO - Européennes 2024 : "Nous sommes le seul vote utile à droite", affirme Marion Maréchal (Reconquête) sur TF1

Invitée du 20H de TF1 ce dimanche, la tête de liste Reconquête aux élections européennes a affirmé que son parti était "le seul vote utile à droite". Marion Maréchal, qui ne veut pas que ses enfants "grandissent dans une France qui n'est plus la France", défend notamment "des économies sur l'immigration pour baisser les charges sur les salaires".

"Le seul vote utile". Voilà comment Marion Maréchal appelle les électeurs à voter pour elle lors des élections européennes du 9 juin prochain. La liste de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, dont elle est la numéro 1, peine à décoller dans cette campagne. Selon notre dernier sondage Ifop-Fiducial pour LCI du 26 avril, elle est créditée de 5,5% des intentions de vote. Loin, très loin de la liste du Rassemblement national (RN) portée par Jordan Bardella, à 31,5%.

Mais Marion Maréchal l'affirme ce dimanche 28 avril au 20H de TF1 : elle est "le seul vote utile à droite". "Nous appartenons au seul groupe des conservateurs, avec 17 nationalités, qui peut, demain, changer la majorité au Parlement européen et mettre enfin cette Europe à laquelle nous aspirons, celle qui respecte les nations et protège nos frontières", assure-t-elle dans "Partie de campagne" (voir vidéo en tête de cet article).

L'Union européenne peut mourir de l'immigration de masse Marion Maréchal, sur TF1

Avec une marque forte dans son projet : mettre fin à l'immigration. "J'ai une crainte : que les enfants grandissent dans une France qui demain ne soit plus la France, qui soit victime du grand remplacement, une France islamisée", déclare Marion Maréchal. "Ce ne sont pas des peurs, c'est la réalité, c'est un enjeu national et européen."

Sur l'Europe, justement, Marion Maréchal marque sa ferme opposition au projet d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État "considère que l'Union européenne peut mourir, je le pense aussi", souligne la nièce de Marine Le Pen. "Sauf que je considère que l'UE peut mourir de l'immigration de masse et de l'islamisation. Emmanuel Macron veut un État fédéral avec de la dette et des impôts européens, l'élargissement, le fanatisme vert, l'armée européenne et donc la diplomatie européenne. Je refuse tout cela."

Elle entend ainsi œuvrer pour la mise en place d'un "blocus naval" pour empêcher les migrants d'arriver en Europe par la mer. "Il s'agit d'une coopération militaire et logistique pour bloquer l'arrivée des migrants et les renvoyer vers les ports de départs, ainsi que pour arrêter plus efficacement les trafiquants", explique-t-elle. Elle plaide aussi pour réaliser des "économies sur l'immigration", afin de "baisser les charges sur les salaires" des travailleurs français. "Je défends la réduction des dépenses d'assistanat pour revaloriser le travail pour qu'il soit plus avantageux de se lever le matin pour aller travailler."