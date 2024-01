VIDÉO - Élections européennes : la colère des agriculteurs, nouvel enjeu de campagne entre le gouvernement et le RN

L'agriculture s'est imposée comme premier thème de la campagne pour les futures élections européennes. Le Premier ministre Attal a affiché, samedi, son soutien aux agriculteurs. Des professionnels également courtisés par le Rassemblement national.

Une autoroute bloquée depuis deux jours et un gouvernement qui redoute l'embrasement du monde agricole. Gabriel Attal a affiché, samedi 20 janvier, son soutien aux agriculteurs, courtisés par le Rassemblement national à quelques mois des élections européennes. L'agriculture est "un sujet absolument majeur (...) que je prends très au sérieux", a affirmé d'emblée le nouveau chef du gouvernement, lors d'un échange avec des Français organisé à Saint-Laurent-d'Agny (Rhône). Évoquant dans le reportage en tête de cet article l'agriculture comme une "chance" et une "fierté" pour la France, il a notamment promis de "faciliter la vie" des agriculteurs en réduisant les "paperasseries".

Quasiment au même moment à 600 km de là, le président du RN, Jordan Bardella, tête de liste aux élections européennes du 9 juin, était chez un éleveur laitier à Queyrac (Gironde). Il y a dénoncé "l'Europe de Macron" qui veut, selon lui, "la mort de notre agriculture" mise en concurrence "avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des normes toujours plus dures et toujours plus lourdes qu'on impose aux agriculteurs français".

Des revendications multiples, mais une colère commune

Depuis quelques jours, l'agriculture s'est imposée comme l'un des principaux thèmes de campagne pour les élections européennes et oppose le RN au gouvernement. Pour Emmanuel Macron, les choses sont claires : il est hors de question d'abandonner la colère du monde agricole aux oppositions. Ministres et préfets ont ainsi reçu la consigne de s'afficher au contact ce week-end et de rendre coup pour coup, à cinq mois du scrutin européen.

Depuis la Gironde, Jordan Bardella a, de son côté, estimé que le gouvernement n'avait "pas manifesté énormément de preuves d'amour depuis 2017" à l'égard des agriculteurs. "Cessons le populisme sur ces sujets-là (...). M. Bardella, je suis heureux qu'il se soit intéressé à l'agriculture ce week-end, il aurait été intéressant qu'il s'en occupe pendant cinq ans", a aussitôt répondu le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, depuis le Cher.

En France, comme ailleurs en Europe, les manifestations d'agriculteurs se multiplient depuis quelques semaines. Hausse des charges, interdiction de pesticides autorisés ailleurs, sentiment d'être écrasés par des normes, concurrence des produits ukrainiens, indemnisation des crises sanitaires... Les motifs de colère sont multiples. En Occitanie, des agriculteurs bloquent depuis jeudi soir l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne.