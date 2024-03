VIDÉO - "Nous sommes à Munich en 1938" : Valérie Hayer s'explique après ses propos accusant le RN de "servir les intérêts de la Russie"

La tête de liste du camp présidentiel aux européennes a lancé sa campagne avec un premier meeting à Lille samedi. Les propos de Valérie Hayer, comparant la situation en Ukraine "à Munich en 1938" et dressant un parallèle entre Marine Le Pen et Édouard Daladier, ont fait beaucoup réagir. Elle s'est justifiée au micro de Paul Larrouturou, pour TF1info.

Ce sont des propos très forts. Ils ont fait bondir le RN, mais aussi des historiens. Lors du meeting de lancement de sa campagne samedi à Lille, Valérie Hayer, la tête de liste de Renaissance aux élections européennes, a fait un parallèle entre "Édouard Daladier et Neville Chamberlain hier, Marine Le Pen et Viktor Orban aujourd’hui". "Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. […] Il est minuit moins une", a-t-elle déclaré.

Interrogée après le meeting par TF1info, Valérie Hayer a explicité ses propos : "Cela veut dire que dans le contexte que l’on connaît, avec la guerre en Ukraine, aujourd’hui, y compris en Europe, il y a des gens qui ne veulent pas voir que nous sommes en danger, que nous sommes menacés, et qu’il y a des gens qui servent les intérêts de la Russie de Vladimir Poutine."

"La situation est grave"

Pour la députée européenne, fille d’agriculteurs, "la situation est grave". Elle cite l’exemple de la Première ministre estonienne Kaja Kallas, "sous mandat de recherche russe", ce qui démontre "la réalité de la menace de Vladimir Poutine". Le président russe "a des alliés dans l’UE qui le laissent faire ou qui posent, y compris au président de la République français, des lignes rouges qui sont plus proches des lignes rouges de Vladimir Poutine que de celles que nous, en tant que Français, nous devrions porter en soutien à l'Ukraine", a poursuivi Valérie Hayer à notre micro.

Interrogée sur la comparaison entre Marine Le Pen et Neville Chamberlain et Édouard Daladier, Valérie Hayer a estimé que "c’est la réalité de la situation aujourd’hui". "Je le redis : Vladimir Poutine a des alliés aujourd’hui en France et en Europe. Et parmi ces alliés, il y a Marine Le Pen."