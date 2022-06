Législatives : à partir de quelle heure va-t-on connaître les résultats ?

À compter de 20h, ce ne sont pas encore les résultats définitifs du scrutin qui sont délivrés : les instituts de sondage proposent une première estimation des candidats qui accèdent au second tour et qui seront donc départagés dimanche 19 juin, ou le cas échéant, du gagnant ou de la gagnante de la circonscription, qui a obtenu assez de voix pour se qualifier d'office dès le premier tour. Ils publient ainsi des projections du score remporté par les différents prétendants dans chaque circonscription, et les actualisent tout au long de la soirée, comme le fera l'Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI.

Puis, au fil de la soirée, le ministère de l'Intérieur publie circonscription par circonscription les scores remontés par les différents bureaux de vote. Seuls ces chiffres-là sont officiels. Leur publication pourrait être plus rapide que lors de la présidentielle, car certains bureaux de vote pouvant fermer dès 18h, contre 19h minimum lors du précédent scrutin, ce qui dégage une heure de plus pour dépouiller les bulletins et communiquer les données.

Pour l'heure, les seuls résultats définitifs connus sont ceux obtenus à l'issue du premier tour des législatives pour les Français de l'étranger, qui a eu lieu le week-end dernier.