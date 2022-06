VIDÉO - "Il faut avancer" : Clément Beaune appelle l'opposition à "ouvrir un nouveau chapitre"

Les Républicains, par l'intermédiaire de leur président Christian Jacob ou du député Éric Ciotti, ont annoncé qu'ils restaient dans l'opposition et refuseraient tout accord de gouvernement avec la majorité. "Ils n'ont rien compris", déplore Clément Beaune. "Leur formation politique a fait aussi un mauvais score. S'il n'y a pas un certain nombre de Républicains qui peuvent se retrouver sur quelques réformes économiques, peut-être des socialistes ou des écologistes qui pourraient apporter leur soutien, si nous résonnons avec une vieille vision, nous n'y arriverons pas."

"Il y a deux options", assure le ministre. "Soit nous considérons qu'aucune réforme n'est possible et on arrête tout, soit nous nous disons qu'il faut trouver une majorité, un nouveau chapitre. Les Français nous disent 'débrouillez-vous', ils ne nous disent pas 'ne faites rien'. Cela veut dire négocier, faire différemment. Peut-être que cela n'est pas si mal. Agissons, inventons, cela prendra sans doute quelques semaines, mais il faut avancer."