Législatives 2022 : comment va se dérouler la soirée du premier tour sur TF1 et LCI ?

Côté TF1, la soirée sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, avec Adrien Gindre, chef du service politique, et Frédéric Dabi, directeur général opinion chez Ifop-Fiducial à partir de 19 h 40 sur TF1. À 20 h, vous pourrez découvrir les premières estimations des résultats du premier tour ainsi que le rapport des forces politiques. Les estimations seront données simultanément sur LCI.

Pour débattre et analyser ces résultats, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront des invités des principales forces politiques du pays : Gabriel Attal (Renaissance), Jordan Bardella (Rassemblement national), Rachida Dati (Les Républicains), Clémentine Autain (Nupes) et Guillaume Peltier (Reconquête). La soirée se poursuivra à 20 h 45 avec d'autres invités : Ségolène Royal, Daniel Cohn-Bendit, Luc Ferry et Robert Ménard.