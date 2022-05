Accord avec LFI pour les législatives : Jean-Louis Bourlanges critique "le marchandage idiot" du PS

"Les choix fondamentaux des socialistes ont été mis en cause à travers cet accord. Les choix qui sont faits depuis la guerre", poursuit l'ancien député européen (1989-2007), évoquant l'héritage social-démocrate, "constamment fidèle à l'alliance Atlantique, à la construction européenne et à l'économie de marché, à condition qu'elle soit corrigée par de profondes mesures de redistribution". "Tout ça, d'un trait de plume, pour quelques circonscriptions et quelques plats de lentilles vraiment dérisoires, est mis en cause", appuie-t-il. "Je comprends vraiment l'indignation de Cazeneuve, Cambadélis et de quelques autres."