Législatives 2022 : 53% d'abstention attendue, vers un record pour un premier tour

L'abstention de ce scrutin est aussi en nette hausse par rapport au premier tour de la présidentielle 2022 à la même heure (26,3%), mais largement supérieure à celle des élections départementales et régionales de 2021 (66,7%). Mais ces chiffres sont difficilement comparables car la présidentielle demeure l'élection reine de la Ve République, la seule qui compte vraiment aux yeux des électeurs, et les législatives, surtout depuis l'inversion du calendrier qui les a placées depuis 2002 dans la foulée de celle-ci, peinent à mobiliser.

Depuis 1993 (30,8%), l'abstention au premier tour des législatives ne cesse de croître et le mouvement s'est encore nettement accentué depuis 2007 (39,6%) et 2012 (42,7%) et surtout depuis 2017 (51,3%).