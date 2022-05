Législatives 2022 : Reconquête ! "n'est pas là pour remplacer le RN", se défend Guillaume Peltier qui appelle à l'union

"Nous appelons Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti, les Républicains sincères, mais aussi le Rassemblement national à se mettre autour de la table pour construire dans chaque circonscription une union des patriotes pour incarner nos convictions et sauver notre pays", a lancé le vice-président du parti d'Eric Zemmour dans un ultime appel, assurant par ailleurs que son but n'était pas de remplacer le RN. "On n'est pas là pour remplacer, on est là pour gagner. Si on veut sauver la France, il faut gagner des élections", a souligné le député.

C'est d'ailleurs dans cette optique que Reconquête ! a annoncé que 550 candidats seraient investis lors des prochaines élections législatives. "Un jeune parti", a insisté par ailleurs Guillaume Peltier, non seulement parce qu'il n'a été créé qu'il n'y a que quelques mois, mais aussi parce que parmi les candidats investis, 150 auraient moins de 30 ans. "Reconquête ! s'inscrit dans le paysage politique", assure cependant le transfuge des Républicains.