Législatives : Robert Ménard dénonce le parachutage d'Eric Zemmour dans le Var

Revenant plus généralement sur la campagne présidentielle d'Eric Zemmour, Robert Ménard a partagé sa déception sur l'incapacité du candidat à faire "l'union des droites" mais a également dénoncé un certain nombre de ses positions, "plus que problématiques" et qui "rendent des réconciliations irréconciliables". "Il a fait la campagne la plus extrémiste qu'on pouvait imaginer. Il a tellement caricaturé ce qu'il est. Ça explique les 7% et s'ils ont un ou deux députés, ça sera le bout des bouts", a résumé l'élu de l'Hérault, qui a soutenu Marine Le Pen durant la présidentielle tout en se revendiquant "libre".