Pour aborder dans la meilleure position possible le premier tour des législatives, tous les partis savent qu'ils n'ont que quelques jours pour se mettre en ordre de marche, nouer des alliances et des accords électoraux. Le JT de TF1 revient sur cette journée de conciliabules et d'âpres négociations.

Les grandes manœuvres ont débuté, que ce soit dans la majorité présidentielle ou pour les partis d'opposition. Invisible depuis les résultats des élections européennes, dimanche, le Premier ministre, Gabriel Attal, est sorti du silence dans le 20H de TF1, mardi 11 juin, où il a dit son engagement à mener la campagne des législatives pour "éviter le pire". En coulisses, les réunions s'enchaînent pour affiner la stratégie.

Macron ne démissionnera pas

Ce mardi matin, le Premier ministre était à l'Assemblée avec les députés, puis à l'Élysée pour un déjeuner avec le président et des chefs de la majorité. Emmanuel Macron devait prendre la parole aujourd'hui, mais décision est prise de reporter la conférence de presse à mercredi. Une prise de parole qui n'aura pas lieu à l'Élysée, mais à quelques kilomètres de là, au Pavillon de Cambon, dans un lieu neutre, car il s'agit d'évoquer la campagne. Et face aux rumeurs, le président prend les devants, et il le dit, même en cas de victoire du RN dans un mois, il ne démissionnera pas. "Ce n'est pas le RN qui écrit la Constitution, ni l'esprit de celle-ci. Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat, l'est aussi", a-t-il souligné dans une interview au Figaro Magazine.

La majorité qui observe l'"alliance" nouvelle passée entre le RN et LR. Édouard Philippe, président du parti "Horizons" et ancien Premier ministre, ne mâche pas ses mots, "je la trouve consternante et contre-nature". Et comme Bruno Le Maire, ou Gérald Darmanin, tous tendent la main aux Républicains, opposés à cet accord. "Faisons une place dans notre majorité à tous les élus et militants LR qui refusent la collaboration", écrit le ministre de l'Économie sur X.

Les grandes manœuvres sont aussi en cours à gauche. Un accord et un nouveau Front populaire ont été scellés lundi soir entre le PS, LFI et les écologistes. Mais au siège du parti Les Écologistes, les tractations se poursuivent avec plusieurs désaccords sur le programme comme le pouvoir d'achat ou encore l'aide à l'Ukraine. "Il n'y a pas de point qui bloque. Il y a des sujets qui nécessitent plus de discussions. On nous parlait hier de ligne rouge, moi, je ne vois aujourd'hui que des feux verts", assure Marine Tondelier, la secrétaire nationale.

Elle aurait bien aimé un feu vert, mais le RN dit non à Marion Maréchal et son parti Reconquête. Des rendez-vous à huis clos ont eu lieu lundi, mais par communiqué, la nièce de Marine Le Pen annonce ce mardi après-midi le refus de cet accord. "Malgré mes tentatives de négociation, le regrettable argument qui m'a été avancé étant qu'ils ne souhaitaient aucune association directe ou indirecte avec Eric Zemmour", a-t-elle écrit sur X. Eric Zemmour qui a annoncé ce mardi soir être convaincu que cette union des droites peut encore avoir lieu. Mais pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir du RN qui est sur le point de clôturer la liste de tous ses candidats.