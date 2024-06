Ces élections législatives anticipées obligent les électeurs à s'organiser pour le 30 juin et le 7 juillet. En découlent de nombreuses questions sur le vote par procuration.

Vous ne pourrez pas vous rendre dans votre bureau de vote les 30 juin et 7 juillet pour les élections législatives provoquées par la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale ? Il est quand même possible de voter... par procuration, c'est-à-dire en mandatant un autre électeur. Un conseil : le plus tôt est le mieux. Pour réaliser cette démarche, vous pouvez vous rendre directement à la gendarmerie ou au commissariat, mais également la faire en ligne. Ce document officiel est disponible en ligne sur le site du service public.

La première étape est de se connecter sur le site en question et de trouver le formulaire. Ensuite, remplissez les informations demandées et identifiez la personne à qui vous donnez votre procuration. Il faut pour cela se munir du numéro d’électeur et de la date de naissance de la personne qui se chargera de voter pour vous ou de toutes ses données d’état civil ainsi que du nom de sa commune de vote. Il ne vous reste plus qu'à imprimer le document et vous avez un mois pour le valider auprès de la gendarmerie ou au commissariat. Il est aussi possible de faire sa procuration partiellement en ligne avec l’un des moyens d’authentification de France Connect. Si vous possédez un moyen d’authentification associé à FranceConnect, rendez-vous sur le site.

Une seule procuration par électeur

Attention, il y a quand même quelques règles à avoir en tête, notamment qie chaque électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit dans le même bureau de vote, mais la personne de votre choix devra se déplacer dans votre bureau.

Enfin, il est possible de faire une procuration pour le premier tour, le second tour ou les deux. Si jamais vous n'avez personne à qui confier votre procuration, des sites Internet existent, à l'instar du site Plan Procu qui permet de rencontrer un électeur disponible pour prendre sa procuration, selon sa localisation.

Si cela fonctionne, les deux internautes concernés reçoivent un mail pour les prévenir. Après leur validation, le formulaire Cerfa est automatiquement édité, afin qu'il puisse être déposé au commissariat par l'électeur donnant procuration. Il est donc bel et bien possible de trouver un volontaire près de chez vous pour aller voter pour vous.