La présidence de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, l'autre enjeu des législatives

Dans l'hypothèse où la France insoumise devient le groupe le plus important derrière celui de la majorité, les députés LFI pourraient cependant s'y opposer et entraîner une polémique dès les premiers jours de la future mandature. "Il vaut mieux deux jours de brouhaha à l'Assemblée et des mauvais articles de presse plutôt que cinq ans de présidence LFI à la commission des Finances", rétorque un proche du chef de l'État dans les colonnes du Parisien. Les premiers jours de la nouvelle législature s'annoncent mouvementés.