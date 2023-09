La moitié du Sénat renouvelée ce dimanche, quels sont les enjeux du scrutin ?

L'équilibre du Sénat ne devrait pas être bouleversé. Ce dimanche 24 septembre, 170 des 348 sièges du Sénat seront renouvelés et 78.000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour départager 1819 candidats. À l'issue du scrutin, la droite devrait rester majoritaire et le camp présidentiel limiter les pertes grâce au parti d'Edouard Philippe Horizons. Le président Les Républicains Gérard Larcher devrait être réélu, et des personnalités comme l'écologiste Yannick Jadot faire leur entrée au palais du Luxembourg. Voici quels sont les principaux enjeux du scrutin.