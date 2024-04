Élèves décrocheurs : à quoi vont ressembler les internats du gouvernement ?

Face au phénomène d'ultraviolence chez les adolescents, le Premier ministre a avancé plusieurs mesures. L'une d'elles concerne la mise en place d'internats dédiés aux jeunes les plus difficiles. Que peut être la vertu d'un tel dispositif ?

Il n'est pas question de vacances dans un lycée des Alpes-Maritimes. À l'internat, derniers préparatifs avant l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux pensionnaires ce lundi 22 avril. Ce sont des adolescents jugés à la dérive qui s'apprêtent à y passer leurs deux semaines de vacances.

Au programme, réveil sportif, soutien scolaire, cours d'éducation civique, le tout en uniforme et avec un encadrement des plus stricts. Il s'agit d'un dispositif inédit en France qui sera bientôt généralisé avec l'objectif d'un internat de ce type dans chaque département et à chaque vacances.

Mais en parallèle, le gouvernement planche sur une autre formule, cette fois-ci pendant toute l'année scolaire. L'idée est de permettre à un jeune, avec de mauvaises fréquentations, de faire sa scolarité dans un internat d'une autre région, par exemple, et donc de s'éloigner de son environnement, à chaque fois, uniquement sur la base du volontariat des familles. Il s'agit de nouvelles formules qui n'impliquent pas la création de nouveaux établissements, 50 000 places d'internat sont aujourd'hui vacantes en France.

