Elisabeth Borne à Matignon : l’analyse d’Adrien Gindre

Fraîchement élue, la Première ministre, Elisabeth Borne, doit d'abord former son gouvernement puis s'occuper de la campagne pour les Législatives. Les élections auront lieu dans un mois, du 12 au 19 juin 2022. Pour le reste, c'est le président lui-même qui a commencé à faire la liste des courses, et elle est très longue. Emmanuel Macron veut se pencher notamment sur l'écologie, l'emploi, la santé et l'éducation.