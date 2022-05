Élisabeth Borne nommée Première ministre

Jean Castex et Élisabeth Borne ont travaillé près de deux ans ensemble. Ils s'apprécient et cela s'est vu ce lundi soir au moment de l'accueil à Matignon. Ils ont multiplié les gestes chaleureux. Ensuite, ils se sont isolés 25 minutes loin des caméras avant de prononcer chacun un discours. "Nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue. Le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations. Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant : allez au bout de vos rêves", a déclaré Élisabeth Borne, Première ministre. "Nous avons ensemble fait face. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction", a affirmé Jean Castex, ancien Premier ministre (2020 - 2022).