Élisabeth Borne : portrait de la nouvelle Première Ministre

La carrière d'Élisabeth Borne est un aller-retour régulier entre l'administration et le privé, EFAG, puis la SNCF. En 2015, elle prend la tête de la RATP. Son grand chantier à venir, c'est la réforme des retraites. Elle se fera. Élisabeth Borne a confirmé une détermination à mener une réforme des retraites, la nécessité de travailler plus longtemps et celle d'un système plus juste.