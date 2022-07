Elisabeth Borne répond aux questions de Gilles Bouleau

Concernant la méthode gouvernementale, la Première ministre a expliqué que pour construire des réformes, "il va falloir trouver des accords" dans une Assemblée nationale où le camp présidentiel n'a pas une majorité absolue. "Nous voulons discuter en amont des textes et chercher des compromis avec des oppositions le cas échéant", continue la Première ministre. Elle a aussi déclaré que la tonalité des députés, ce 6 juillet, "a montré que certains groupes pouvaient être dans la discussion et d'autres, dans les attaques personnelles, les invectives". Sur la question de la santé, face à la nouvelle vague de Covid19, Élisabeth Borne appelle chacun à la vigilance "quand on est dans des espaces fermés, où il y a beaucoup de monde". Elle n'envisage pas de "mesure nationale d'obligation" du port du masque parce que "les Français connaissent aujourd'hui les bons gestes".