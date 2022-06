Élisabeth Borne reste à Matignon : une semaine pour trouver des alliés

La cheffe du gouvernement va donc devoir trouver des alliés. Parmi eux, l'arc peut s'étendre du bleu des Républicains au pourpre des Communistes. Pour ces derniers, seul l'intérêt des Français doit primer. En revanche, le RN et LFI ne s'inscrivent pas comme des partis du gouvernement selon le chef de l’État. Une mise au banc que les partisans de Marine Le Pen jugent infondée. Cette exclusion ne semble pas non plus gêner la France insoumise. La semaine s'annonce donc chargée pour Élisabeth Borne, qui doit sonder les groupes parlementaires susceptibles de coopérer avec la majorité.