Nouveau gouvernement : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Elisabeth Borne au 20H de TF1

Quelques heures après la nomination de ses ministres, Elisabeth Borne a fait valoir que le gouvernement qu'elle va diriger "est paritaire" - on compte 14 femmes et 14 hommes - et qu'il associe "de nouvelles figures compétentes et engagées", parfois peu connues du public et des responsables politiques déjà bien identifiés par les Français.

Interrogée en particulier au sujet du nouveau ministre de l'Éducation, l'historien Pap Ndiaye, déjà attaqué par l'extrême droite, Elisabeth Borne a estimé qu'il était au gouvernement "parce qu'il partage avec Jean-Michel Blanquer - son prédécesseur, NDLR - l'objectif d'offrir à nos enfants l'excellence et l'égalité des chances". "Il y a des acquis, sa feuille de route est d'aller plus loin et de le faire avec les enseignants, parents d'élèves, élèves, associations", a-t-elle ajouté.