Élisabeth Borne : une femme à Matignon

Avec Élisabeth Borne, c'est donc une femme qui entre à Matignon et les Français applaudissent. " Je pense que c'est une bonne idée. Ça se tente", a dit un homme. "Il n'est pas trop tôt", lâche une mère de famille. Et ça, c'est déjà fait avec Edith Cresson il y a 31 ans. C'était en 1991, dix mois et dix-huit jours, où l'un des plus courts passages rue de Varenne et le sentiment dira-t-elle plus tard d'avoir beaucoup subi d'une classe politique machiste. "La France est le seul pays où l'on s'étonne qu'une femme soit Première ministre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personne ne s'est étonné en Allemagne ni en Angleterre d'avoir une femme Première ministre", a évoqué l'ancienne Première ministre (1991), Édith Cresson.